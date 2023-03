Confindustria, da Fit for 55 oltre 1000 miliardi investimenti

Il nuovo piano energetico che il nostro Paese dovrà adottare per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 prevede degli investimenti volti a sostenere la domanda e incentivi per 1.120,7 miliardi di euro.



Lo stima lo studio di Confindustria in collaborazione con Rse "Scenari e valutazioni di impatto economico degli obiettivi Fit for 55 per l'Italia" che intende fornire un contributo alla costruzione del piano. "Si tratta di un flusso di investimenti senza precedenti, che richiede una visione strategica di Sistema Paese", si legge in una nota.