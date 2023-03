Borsa: Milano corre con le banche, volano Unicredit e Saipem

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Seconda seduta di forti rialzi per piazza Affari, che prova a lasciarsi alle spalle, al pari degli altri listini europei, le fibrillazioni sulla tenuta del sistema bancario. Il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,53% trainato proprio dal comparto del credito, a cui si sono aggiunte le performance di Saipem (+7,6%), maglia rosa tra le blu chip, Cnh (+3,6%) e Tenaris (+3,4%). Forti rialzi per tutti i titoli finanziari con Unicredit (+7%), Fineco (+5,4%), Bper (+4,9%), Nesi (+4,1%), Mediolanum (+3,5%), Intesa (+3,5%), Mediobanca (+3,5%), Poste (+3,4%) e Generali (+3,2%) in gran spolvero.

Fiacche invece Erg (-0,7%), le utility con Terna (-0,6%) e Amplifon (-0,5%). In cauto rialzo Tim (+0,7%) che sta lavorando a 2 mila uscite volontarie. (ANSA).