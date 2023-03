Borsa: Europa tonica, Milano +2,6%

Le Borse europee proseguono toniche in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo.

Sui mercati torna il clima di fiducia dopo i timori di un rischio di contagio con le crisi delle banche regionali americane e di Credit Suisse. Tiene banco anche la politica monetaria delle banche centrali in vista della riunione della Fed in programma per domani. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0781 sul dollaro.



L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,5%. Tra i listini si mettono in mostra Milano (+2,6%) e Madrid (+2,5%). Bene anche Francoforte (+1,8%), nonostante il netto calo dell'indice Zew, Parigi (+1,6%) e Londra (+1,5%). I listini sono sostenuti dalle banche (+3,6%), dove volano Commerzbank (+6,8%), Unicredit (+6,5%) e Ing (+5%).



Acquisti anche per l'energia (+2,4%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti sale a 68,60 dollari al barile (+1,4%) e il brent a 74,65 dollari (+1,2%). Bene le auto (+2%), dopo i dati sulle immatricolazioni a febbraio. Avanzano le utility (+1%), con il gas sotto i 40 euro al megwattora. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un calo del 48% dall'inizio dell'anno.



In vista della banca centrale americana sono in rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 183 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,11%. Sale anche il bund a dieci anni al 2,27% (+16 punti base) e il treasury americano al 3,56% (+8 punti).



A Piazza Affari, oltre a Unicredit, volano Fineco e Bper (+5%). Corrono Saipem (+7,4%) e Stellantis (+2,1%). Seduta in calo per Campari e Italgas (-0,6%), Terna e A2a (-0,1%).