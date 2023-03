Borsa: Europa prosegue tonica, Milano +2,2%

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Le Borse europee proseguono toniche con gli investitori che ritrovano la fiducia dopo le posizioni delle banche centrali sul salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs. Si guarda anche al rimbalzo dei bond At1 in Asia, dopo il tonfo della vigilia. Tiene banco anche il tema delle politiche monetarie in vista delle prossime decisioni della Fed.

Sul fronte valutario l'euro è in rialzo a 1,0730 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,1%. Milano guadagna il 2,2%, Madrid (+1,8%), Parigi e Francoforte (+1,2%) e Londra (+1,3%). I listini sono sostenuti dal comparto delle banche (+3,3%) e dall'energia (+2,4%). (ANSA).