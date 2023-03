Borsa: Asia chiude positiva con rassicurazioni banche centrali

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Le Borse asiatiche, orfane di Tokyo chiusa per festività, chiudono in terreno positivo dopo le rassicurazioni delle banche centrali a seguito del salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs. Le obbligazioni At1 emesse dalle banche asiatiche sono rimbalzate mettendo a segno un rialzo record dopo il crollo della vigilia.

Archivia la seduta in terreno positivo Seul (+0,4%). A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+0,9%), Shanghai (+0,6%), Shenzhen (+1,4%) e Mumbai (+0,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l'indice Zew sulla fiducia degli investitori istituzionali. Atteso un intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde, all'innovation summit 2023. Dagli Stati Uniti attese le vendite di abitazioni e la variazione settimanale delle scorte di petrolio (Api). (ANSA).