Auto:Francia, c'era un'intesa, si resti su quanto concordato

Sulle auto "c'è un accordo, che prevede lo stop a quelle inquinanti dal 20235, e penso che dovremmo restare su cosa è stato concordato. E non ho dubbi che la Germania trovi un accordo nella sua coalizione su questo".



Lo ha detto la ministra per gli Affari Ue francese Laurence Boone prima del Consiglio Affari Generali, che prepara il Consiglio europeo di giovedì e venerdì. "Sulla politica economica ci sono tre dossier importanti. Il primo è la riforma del mercato elettrico dove la Francia ha ottenuto che siano prese in considerazioni le capacità nucleari esistenti".