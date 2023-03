Auto: Ue, colloqui con Berlino, fiduciosi sull'intesa finale

I colloqui tra Bruxelles e Berlino "sono in corso per garantire che l'accordo" sullo stop ai motori benzina e diesel nel 2035 venga votato "in modo positivo il prima possibile". Lo ha detto un portavoce Ue commentando lo stallo che persiste da settimane sulla ratifica finale dell'intesa, bloccata dalle riserve di Germania, Italia, Bulgaria e Polonia.



Bruxelles è impegnata a "offrire le rassicurazioni necessarie in particolare alle autorità tedesche sull'interpretazione dell'accordo" per "chiarire" in particolare "il ruolo degli e-fuels", ha evidenziato il portavoce, dicendosi "fiducioso" sulla possibilità di "raggiungere un'intesa".