Rgs, 172 miliardi spesa 2021 per lavoratori pubblici (+3,1%)

La spesa per i dipendenti pubblicie per il personale estraneo all'amministrazione nel 2021 ha raggiunto quota 172.112 milioni con un aumento del 3,1% sul 2020: è quanto emerge dal Conto annuale della Ragionerai dello Stato secondo il quale rispetto al 2012 la spesa è aumentata del 7,3% nel complesso e del 5,7% a parità di enti. Il dato è a prezzi correnti ed è stato legato al blocco delle retribuzioni.



Si è ridotta la spesa rispetto al 2012 per il personale soprattutto per le Funzioni centrali (-13,3%) e per le Funzioni locali (-15,1%) mentre è aumentata per l'Istruzione (+19,5%), dato legato all'andamento dell'occupazione.



Nel 2021 i dipendenti pubblici hanno raggiunto quota 3.238.968 unità in calo dello 0,1% (meno di 5mila unità) rispetto al 2020, spiega la Ragioneria secondo la quale si è registrata una sostanziale stabilità rispetto al 2012 e un calo dell'1,1% a parità di enti considerati. Rispetto al 2012 si è registrato un calo del 23,5% per il personale delle funzioni centrali (ministeri, Inps, Inail, Agenzie fiscali ecc), da 266.306 a 203.831, da un calo del 15,7% per le Funzioni locali e un aumento del 15,3% per l'istruzione e la ricerca con oltre 167mila lavoratori in più.