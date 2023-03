Le banche Usa lavorano a nuovo piano per First Republic

L'amministratore delegato di JPMorgan Jamie Dimon è alla guida delle trattative in corso con i numeri uno delle grandi banche americane per aiutare First Republic.



Il piano a cui si sta lavorando, riporta il Wall Street Journal, è quello di convertire in capitale tutti o parte dei 30 miliardi di dollari in depositi già accordati a First Republic dalle 11 maggiori banche americane.