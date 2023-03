Jti: Ellena, accordo triennale per tabacco italiano

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Jti si è impegnata ad acquistare tabacco italiano per i prossimi tre anni, dando così continuità agli investimenti nel settore in Italia. Lo ha annunciato il presidente e amministratore delegato della divisione italiana del Gruppo Jti, Didier Ellena, firmando un accordo al ministero dell'Agricoltura. L'intesa triennale, ha spiegato Ellena, sarà in grado garantire ancor più progettualità alle aziende impegnate nella filiera tabacchicola italiana e alle migliaia di lavoratori impiegate. "Nel 2022 - ha ricordato Ellena - abbiamo contribuito a creare un contratto innovativo, con la finalità di attutire i rincari dei prezzi dell'energia sui produttori e i coltivatori. Oggi, con questo nuovo accordo, puntiamo ad offrire ulteriore stabilità al comparto e alle sue maestranze, assicurando loro progettualità e sostenibilità economica di lungo respiro". "La firma di questa intesa è l'ennesima dimostrazione - ha concluso - di quanto Jti voglia continuare a crescere in Italia e insieme all'Italia, nella speranza che essa rappresenti un passo ulteriore all'interno di un percorso ancora più ampio, fatto di sostenibilità, crescita e sviluppo per la nostra azienda e per tutto il comparto". (ANSA).