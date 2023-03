Gas: Ue propone proroga di un anno a taglio 15% consumi

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - La Commissione europea ha proposto oggi ai governi Ue di estendere di un altro anno, fino al 31 marzo 2024, il regolamento di emergenza che prevede il taglio coordinato del 15% della domanda di gas.

La proroga, evidenzia Bruxelles, è necessaria "per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento" in vista del prossimo inverno "e la stabilità dei prezzi".

La misura, in scadenza il 31 marzo, era stata concordata dai leader Ue nel luglio 2022 su base volontaria come parte del maxi-piano energetico RePowerEu. (ANSA).