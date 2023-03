Fonti Ue, dossier Credit Suisse sarà al vertice dei leader

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - La crisi di Credit Suisse, ma anche gli effetti del fallimento dell'americqna Silicon Valley Bank, "saranno sul tavolo dell'Eurosummit" ma non è ancora stato deciso se il punto sarà inserito nelle conclusioni. Lo spiega un alto funzionario europeo in vista del Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì prossimo a Bruxelles. Oggi, alle 12, si terrà un pranzo di lavoro tra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, la presidente della Bce, Christine Lagarde, e il presidente della Bei, Werner Hoyer per la preparazione dell'Eurosummit. (ANSA).