Fisco: Leo, aperti alle parti sociali ma impianto resta

Sulla riforma del fisco il governo è aperto al confronto. "La nostra porta è sempre aperta per implementare questa delega, ma deve rimanere questo impianto perché è un passo avanti per il nostro sistema tributario, per allinearlo agli standard europei. Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, nel corso della presentazione di Affari&Finanza di Repubblica. "Da domani se i sindacati, Confindustria e le associazioni di categoria ci vogliono dare suggerimenti, valuteremo tutto quello che si può fare". In particolare, per quanto riguarda il lavoro dipendente, nella legge delega ci sono misure "interessanti", aggiunge Leo, augurandosi che "si possa ragionare col mondo sindacale". "Siamo assolutamente aperti per confrontarci e trovare soluzioni comuni". Il ministro pensa alla possibile "flat tax incrementale anche per il lavoratore dipendente, che guadagna di più sull'anno". E su questa parte eccedente "ci paga non l'aliquota progressiva ma flat".