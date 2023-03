Credit Suisse: in Borsa -55% sul valore del salvataggio

Credit Suisse termina la seduta in Borsa con un tacollo del 55,7% a 0,82 franchi svizzeri dopo aver toccato in giornata un minimo di 0,66 franchi. Il gruppo elvetico, collassato per una crisi di fiducia, si è portato verso il valore di 3 miliardi di franchi assegnatole nell'ambito del salvataggio da parte di Ubs. La banca infatti capitalizza, a fine seduta, 3,2 miliardi di franchi.



Ubs chiude invece, sempre sul listino di Zurigo (+0,28%), in tiepido rialzo (+1,26% a 17,3 franchi) .