Borsa:Milano recupera, Banco-Bpm guida rimbalzo delle banche

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Seduta a due facce a Piazza Affari.

Prima depressa dai timori per il futuro dei bond bancari dopo che sono stati azzerati quelli del Credit Suisse nell'ambito del salvataggio della banca svizzera. Poi in recupero sulle rassicurazioni delle autorità monetarie europee a partire dalla Bce. L'indice Ftse Mib ha chiuso la seduta in rialzo del'1,59% in linea con le altre Borse grazie al generale rimbalzo dei titoli finanziari. Banco Bpm ha guidato la riscossa (+3,85%), seguita da Mediolanum (+3,84%) e Intesa (+3,74%). In fondo al paniere prinpale hanno terminato in negativo solo Diasorin (-4,26%) e Stm (-0,13%). (ANSA).