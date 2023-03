Borsa: Milano prende fiducia con l'Europa, spread cala a 195

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Si rafforzano le Borse europee mentre gli investitori stanno digerendo i termini del salvataggio del Credit Suisse e dalle autorità europee, inclusa la Bce, sono arrivate rassicurazioni sulla "resilienza" del sistema bancario europeo e sul fatto che, in caso di salvataggio, i primi a pagare saranno sempre gli azionisti.

Milano sale dello 0,5%, Francoforte dello 0,6%, Parigi dello 0,7% e Londra dello 0,3% mentre a New York i future sono girati in leggero rialzo.

Il calo della tensione si misura anche nella riduzione dello spread Btp-Bund, invariato a 195 punti dopo essersi impennato fino a quota 204, mentre l'euro si rafforza sul dollaro, a 1,069 (+0,2%). L'attesa per banche centrali più moderate sul fronte dei tassi sostiene il calo dei rendimenti dei titoli di Stato, con il Btp decennale che continua a restare sotto il 4%, al 3,98%. Riprende un po' fiato anche il petrolio che resta comunque debole, con il wti in calo dell'1,7% a 65,6 dollari al barile mentre l'oro, pur in rialzo del 2,7%, torna sotto i 2 mila dollari l'oncia, quotando 1.983 dollari.

Sulle Borse restano deboli i titoli bancari, con l'indice Stoxx di settore che cede l'1,2%, dopo essere arrivato a perdere anche il 6%. A Milano corrono le utility con Terna (+2,8%) e A2A (+2,5%) mentre restano deboli Bper (-2,6%) e Mps (-2,5%) maglie nere nel comparto bancario italiano. (ANSA).