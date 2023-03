Borsa: Milano +1,1% con l'Europa, Ubs azzera perdite

Le Borse europee si lasciano alle spalle la paura per il salvataggio del Credit Suisse e per l'azzeramento di 16,3 miliardi di franchi di bond del colosso elvetico e imboccano con decisione la strada del rialzo.



Milano avanza dell'1,1%, Parigi dell'1,2%, Londra dello 0,6% e Francoforte dello 0,8%. Ubs, che in mattinata era arrivata a perdere fino al 16% sui timori legati ai rischi di esecuzione della fusione, azzera i ribassi con gli analisti che valutano pro e contro dell'acquisizione, incluso prezzo e garanzie strappate. Intanto l'indice Stoxx dei titoli bancari riduce le ulteriormente le perdite, scese allo 0,7%.