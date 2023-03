Borsa: Europa sale con rassicurazioni sui bond, Milano +0,5%

Le Borse europee continuano a tenere i rialzi, archiviando la volatilità della mattinata, dopo le rassicurazioni arrivate dalle autorità europee sui bond bancari At1 che - hanno promesso Bce, Eba e Srb - non subiranno in Europa un destino analogo a quello subito dagli obbligazionisti del Credit Suisse, penalizzati più degli azionisti nel salvataggio orchestrato con Ubs.



Milano sale dello 0,5%, Parigi dello 0,8%, Francoforte dello 0,6% e Londra dello 0,4%. Il sospiro di sollievo allenta la corsa dei beni rifugio come l'oro, che azzera i rialzi (+0,2% a 1.984 dollari) dopo essere volato sopra quota 2 mila dollari l'oncia. Anche lo spread Btp-Bund, altro termometro dell'avversione al rischio, si mantiene stabile a quota 194, rientrano dai 194 punti segnati in mattinata, mentre il rendimento del Btp risale al 4% e quello del Bund al 2,06%.



A Zurigo resta sempre debole Ubs (-5,6%), con gli analisti che si interrogano sui rischi di esecuzione dell'acquisizione, che potrebbe impattare sulla redditività del colosso svizzero.



Ma le banche cercano di superare il trauma dell'avvio: a Milano, dopo le rassicurazioni del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco e del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, corrono Banco Bpm (+1,7%) e Intesa (+1,2%).