Borsa: Europa positiva con le banche e Wall Street, Ubs +3%

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - L'avvio postivio di Wall Street, per lo meno del Dow Jones, aiuta le Borse europee, tutte in rialzo insieme alle banche, già in parte rassicurate dalle autorità europee che, a differenza con quanto deciso per il Credit Suisse, hanno ribadito che le obbligazioni bancarie in caso di salvataggio sono penalizzate solo in seconda battuta dopo le azioni.

Milano guadagna l'1% con Banco Bper (+2,9%) in vetta al paniere principale) insieme a Intesa e Mediolanum (entrambe +2,3%).

Parigi sale dell'1,1%, Francoforte dello 0,96% e Londra dello 0,7% mentre a Zurigo (+1,17%) soffre ormai soltanto Credit Suisse (-56%) mentre Ubs guadagna il 3%. (ANSA).