Bonomi, contrario a incentivi assunzioni, tagliare costo lavoro

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Sono contrario agli incentivi per gli imprenditori che assumono. Quello è il nostro mestiere, assumere. Invece chiediamo di tagliare le tasse sul lavoro". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi nel corso dell'evento per la presentazione del nuovo Affari&Finanza del quotidiano La Repubblica. "Da due anni - ha aggiunto - stiamo facendo una battaglia sul cuneo fiscale. Il riordino delle aliquote fiscali è un risparmio di 300 euro a famiglia. Il taglio del cuneo fiscale come lo abbiamo proposto noi vuol dire che per i redditi di 35 mila euro il risparmio è di 1.200 euro all'anno". (ANSA).