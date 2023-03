Bce:Lagarde, monitoriamo mercato, pronti a fornire liquidità

"Stiamo monitorando da vicino gli sviluppi del mercato e siamo pronti a rispondere se necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro. Il settore bancario dell'area dell'euro è resiliente, con solide posizioni patrimoniali e di liquidità. In ogni caso, lo strumentario politico della Bce è completamente attrezzato per fornire sostegno di liquidità al sistema finanziario dell'area dell'euro, se necessario, e per preservare l'agevole trasmissione della politica monetaria".



Lo dice la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento alla Commissione Econ del Parlamento europeo.