Bat: De Petris, fino a 60 milioni in 3 anni per tabacco italiano

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Bat investirà in tre anni fino a 60 milioni di euro per l'acquisto di 15.000 tonnellate di tabacco italiano, nell'ambito di un protocollo d'intesa siglato con il ministero dell'Agricoltura. Lo ha annunciato in occasione della firma al Masaf il direttore generale di Bat Italia, Fabio de Petris, spiegando anche che ulteriori 2 milioni di euro, rispetto all'investimento effettuato nel 2022, saranno destinati a fronteggiare il caro energia che ha colpito anche la tabacchicoltura italiana. Circa 400 le aziende della filiera agricola di Bat Italia coinvolte. "L'Italia riveste una grande importanza nella strategia globale di Bat, che da sempre pone innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale al centro della propria agenda Esg", ha dichiarato de Petris. "Crediamo fermamente - ha sottolineato - nella costruzione di un'agricoltura più sostenibile e intendiamo guidare tutti i nostri stakeholder verso la nostra idea di 'A Better Tomorrow', un futuro migliore, più equo, più verde, più innovativo, per i consumatori e le comunità in cui operiamo". Bat ha inoltre rinnovato la partnership con H-Farm Innovation, per la digitalizzazione della filiera con soluzioni agritech. (ANSA).