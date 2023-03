Ubs offre un miliardo per acquistare Credit Suisse. Ma la banca respinge l'offerta

Ubs offre un miliardo di dollari per acquistare Credit Suisse. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l'operazione è tutta in titoli.

Ma, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, Credit Suisse sarebbe contraria all'offerta. La starebbe respingendo sostenuta dal suo maggiore azionista.

Sempre secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, la Svizzera valuta la nazionalizzazione di Credit Suisse in tutto o in parte nel caso in cui un accordo con Ubs non dovesse essere raggiunto.