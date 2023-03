Azione coordinata delle banche centrali per liquidità in dollari

Azione coordinata delle banche centrali per rafforzare le linee swap in dollari per offrire maggiore liquidità. La Fed, la Bce e le banche centrali di Canada, Gran Bretagna, Giappone e Svizzera annunciano un aumento della frequenza delle operazioni a sette giorni: si terranno quotidianamente invece che settimanalmente a partire dal 20 marzo e fino alla fine di aprile.