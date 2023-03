Moody's taglia il rating della banca americana First Republic

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - L'agenzia Moody's taglia il rating di First Republic Bank a 'B2' da 'Baa1'. Il downgrade riflette il "deterioramento del profilo finanziario della banca e le significative sfide che ha di fronte nel medio termine", afferma Moody's in una nota, nella quale precisa che il rating dell'istituto di credito americano potrebbe essere tagliato ulteriormente.

La pressione sulle banche Usa si è allentata: Lo afferma il presidente americano Joe Biden, dicendosi fiducioso sul fatto che la crisi degli istituti di credito si sia calmata. (ANSA).