Trenord: domenica 19 marzo sciopero Orsa, niente treni garantiti

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Il sindacato Orsa ha annunciato uno sciopero di Trenord per domenica prossima 19 marzo e l'azienda avvisa che, trattandosi di una giornata festiva, non sono previste le fasce di garanzia. Il rischio pertanto è che l'intero servizio, comprese le relazioni per il Veneto, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, il Canton Ticino (Tilo) e l'aeroporto di Malpensa (Malpensa Express), possa subire "significative limitazioni e cancellazioni".

Per il solo Malpensa Express, eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa saranno sostituite con corse automobilistiche senza fermate intermedie. Per le corse non effettuate tra Stabio (Svizzera) e Malpensa saranno previsti collegamenti su bus con fermata a Varese e Gallarate.

Nella giornata di domenica, inoltre, a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale a Gallarate e Monza, la circolazione delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio, Milano-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino, Milano-Varese-P.Ceresio, Tilo S30 Gallarate-Luino-Cadenazzo/Bellinzona, Tilo S50 Malpensa-Bellinzona/Biasca/Airolo, Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, Milano-Bergamo via Carnate, S7 Milano-Molteno-Lecco, S8 Milano-Carnate-Lecco subirà modifiche indicate sul sito e sull'App di Trenord. (ANSA).