Ponte: Salvini, facciamo opera che duri nei secoli

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "La sismicità c'è in Italia come in Turchia e in Giappone e ci sono ponti in Turchia e Giappone. Il ponte fu validato e progettato da società italiane, spagnole, giapponesi e americane e quindi più alta è una struttura, più resiste alla sismicità, non esiste nessun problema di maree, di vento, di sismicità". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Radio Anch'io su Radio 1. "Facciamo un'opera che stia in piedi e che duri nei secoli", ha sottolineato il ministro.

Se non facciamo nulla, non facciamo scuole, Olimpiadi, ponti, tunnel perché c'è la mafia, c'è la camorra, allora fermiamo il Paese. Il Ponte nasce come norma nel dicembre del 1971, agli italiani è già costato centinaia di milioni di euro tra progetti, ritardi, fallimenti e cause", ha sottolineato il ministro, spiegando che "entro il 31 luglio 2024, da cronoprogramma, ho l'intenzione di far approvare il progetto esecutivo e partire con i lavori entro l'estate 2024". Salvini ha quindi aggiunto che "i costi li stiamo aggiornando", precisando che "le stime minori comportano per la sola Sicilia un aumento di ricchezza tra i 5-6 miliardi di euro all'anno".

