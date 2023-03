Nuovo tonfo di First Republic a Wall Street, perde il 20%

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - First Republic affonda a Wall Street. All'avvio degli scambi perde il 20%, proseguendo la parabola di calo innescata dal fallimento di Silicon Valley Bank. First Republic cale nonostante gli aiuti per 30 miliardi di dollari concessi dalle 11 maggiore banche americane nel tentativo di disinnescare il panico sul mercato. (ANSA).