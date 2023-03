In calo i tassi dei titoli di Stato,spread Btp-bund a 194 punti

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - In forte calo i rendimenti dei titoli di Stato con i timori per il sistema bancario dopo le vicende del Credit Suisse e degli istituti di credito regionali americani.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 194 punti, rispetto ai 189 punti di ieri. Il rendimento del decennale italiano scende al 4,04%, in calo di 13 punti base. In flessione anche i tassi del bund tedesco al 2,09% (-18 punti base) e quelli dei Paesi 'periferici' con la Spagna al 3,21% (-15 punti) e la Grecia al 4,10% (-13 punti). (ANSA).