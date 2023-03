Eurostat,giù l'inflazione in Ue-20 (8,5%), in Italia al 9,8%

Eurostat conferma che a febbraio l'inflazione si è attestata all'8,5% nell'area dell'euro e in calo rispetto all'8,6% di gennaio, come anticipato nella stima flash a inizio mese. Nell'Ue l'inflazione è stata del 9,9% a febbraio, rispetto al 10% di gennaio.



L'inflazione in Italia è stata del 9,8% a febbraio. Tassi più bassi in Lussemburgo (4,8%), Belgio (5,4%) e Spagna (6,0%). Più alti sono stati in Ungheria (25,8%), Lettonia (20,1%) e Repubblica Ceca (18,4%).