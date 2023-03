Eni e UniCredit partner in Open-es sulla sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Eni e UniCredit partner in Open-es, l'iniziativa di sistema che mira a rafforzare la collaborazione tra le imprese e ad accompagnarle nella misurazione e nel miglioramento delle proprie performance Esg (Environmental, social, and corporate governance).

Lo rende noto un comunicatpo congiunto in cui si spiega che "Open-es è un'alleanza aperta che coinvolge il mondo imprenditoriale, finanziario e associativo nel supportare tutte le imprese nel percorso di sviluppo sostenibile attraverso una piattaforma digitale. L'iniziativa è stata lanciata da Eni nel 2021 e oggi coinvolge più di 10.000 imprese e 20 partner e grazie a un approccio inclusivo e collaborativo costituisce una comunità virtuosa di realtà impegnate nel raggiungimento degli obiettivi Esg".

L'ingresso come Value-Chain Leader partner in questa alleanza consentirà a UniCredit "di giocare un ruolo strategico nello sviluppo sostenibile del sistema imprenditoriale italiano, con iniziative e strumenti utili a tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni. Aderendo a Open-es, UniCredit conferma ancora una volta la propria ambizione di raggiungere gli obiettivi Net Zero entro il 2050, nonché l'impegno costante della banca nel sostenere i clienti e le comunità nel loro percorso verso una transizione giusta ed equa", prosegue la nota.

La partnership tra il settore finanziario e quello industriale creata da Open-es "svolge anche un ruolo determinante per favorire gli investimenti e promuovere azioni concrete per la sostenibilità del sistema imprenditoriale", rilevano Eni e UniCredit. (ANSA).