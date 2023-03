Credit Suisse: in Borsa chiude in calo dell'8%

Credit Suisse chiude in forte calo in Borsa con il management al lavoro per risollevare le sorti della banca e gli investitori che si focalizzano sul prospetto del salvataggio da 50 miliardi di franchi annunciato dalla Banca Centrale Svizzera.



A Zurigo il titolo ha concluso la seduta con una flessione dell'8% a 1,86 franchi svizzeri.



Nelle ultime tre sedute di Borsa, dopo la posizione dei soci sauditi che hanno escluso altra liquità, le azioni hanno subito un calo del 17%, con la capitalizzazione di mercato scesa a 7,43 miliardi di franchi.