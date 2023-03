Borsa:Europa chiude in netto calo con i rischi per le banche. Milano -1,6%

Le Borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento negativo di Wall Street.



Anche la Borsa di Milano chiude in calo. L'ultimo indice Ftse Mib cede l'1,64% a 25.494 punti.



Gli investitori temono il rischio contagio per il sistema bancario dopo le vicende di Credit Suisse e degli istituti di credito regionali americani. In forte calo anche i rendimenti dei titoli di Stato. In flessione Parigi (-1,43%), Francoforte (-1,33), Londra (-1,01%).