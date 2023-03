Borsa: Milano rallenta (+0,4%), bene Saipem ed Eni, frena Mps

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Piazza Affari rallenta dopo due ore e mezza di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib che riduce il rialzo allo 0,4% a 26.005 punti. Risale a 189,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 5,7 punti al 4,11%. Calo analogo per il rendimento tedesco al 2,22%.

Si sgonfiano relativamente Saipem (+2,7%), Eni (+2,65%) e Tenaris (+2,53%) all'indomani del rialzo della raccomandazione di Morgan Stanley sul gruppo dell'ingegneria energetica ad 'overweight' e del giudizio positivo sul comparto dell'energia in generale. Salgono anche A2a (+1,09%), il giorno dopo i conti e con l'avvio dell'esclusiva per rilevare Egea, ed Enel (+0,79%). Gira in calo invece Snam (-0,87%) a differenza di Erg (+0,52%). Riducono il rialzo Banco Bpm (+1,5%), Intesa (+0,67%) e Unicredit (+0,33%), inverte la rotta Bper (-0,1%), scivola con decisione invece Mps (-3%), titolo peggiore del paniere.

Deboli anche Nexi (-1,5%), Leonardo (-1,44%), Italgas (-1,34%), Mfe B (-1,23%), Moncler (-1,05%), MfeA (-0,85%) e Ferrari (-0,48%). Tengono Cnh (+0,26%) e Stellantis (+0,6%), in calo Tim (-0,44%). (ANSA).