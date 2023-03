Borsa: Milano chiude in calo con le banche, brilla Saipem

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - La Borsa di Milano (-1,64%) chiude in netto calo, in linea con gli altri listini europei e con l'andamento negativo di Wall Street. A Piazza Affari pesano le banche, con i timori di un effetto contagio dopo le vicende di Credit Suisse e degli istituti di credito americani. Lo spread tra Btp e Bund sale a 194 punti, con il rendimento del decennale italiano che perde 13 punti base e si attesta al 4,04%.

Nel listino principale scivolano Iveco (-4,3%) e Tim (-4%).

Vendite sulle banche con Fineco (-4%), Unicredit (-3,5%), Bper (-2,8%), Intesa (-2,4%), Mps (-1,5%). Debole Banco Bpm (-0,2%).

Seduta pensante anche per Leonardo (-2,9%) e Moncler (-2,4%).

In ordine sparso il comparto dell'energia con il prezzo del petrolio in forte calo. Nel listino principale brilla Saipem (+1,7%), piatta Eni (+0,01%), in rosso Tenaris (-1,8%). Deboli le utility con il gas che scende a 42 euro. Debole Enel (-0,1%), dopo i risultati del 2022, piatta A2a (+0,04%), giù Erg (-0,6%) e Hera (-1,4%). Conclude la settimana in terreno positivo Stm (+0,4%). (ANSA).