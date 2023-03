Borsa: Milano amplia calo (-1%), scivolone di Mps, tiene Saipem

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Amplia il calo Piazza Affari al traguardo di metà seduta, (Ftse Mib -1% a 25.662 punti). Stabile a 192,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 10,1 punti al 4,07% e quello tedesco di 12,6 punti al 2,15%. Pesante Mps (-3,37%), mentre resistono in territorio positivo Saipem (+0,68%)e Tenaris (+0,15%) a differenza di Eni (-0,02%), con il greggio in territorio negativo (Wti -0,29% a 68,15 dollari al barile). Cauti rialzi per Banco Bpm (+0,4%), mentre Unicredit (-1,12%) e Intesa (-0,6%) girano in negativo. Sotto pressione Bper (-2,13%), difficoltà anche per Fineco (-3,42%), Tim (-3,66%), Leonardo (-3,16%) e Italgas (-2,33%). Congelata al ribasso Iveco (-3,68% teorico), debole Nexi (-2,27%). (ANSA).