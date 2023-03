Borsa: Milano accelera (+1,68%), rally di Saipem ed Eni

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Piazza Affari accelera nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,68% a 26.351 punti, spinta dal rally di Saipem (+5,01%), Eni (+4,23%) e Tenaris (+3,6%) dopo il rialzo della raccomandazione di Morgan Stanley sul gruppo dell'ingegneria energetica e sul compaparto dell'energia in generale. Salgono anche Enel (+1,89%), A2a (+1,46%), all'indomani dei conti e dopo l'avvio dell'esclusiva per rilevare Egea. Acquisti anche su Snam (+1%), più cauta invece Erg (+0,74%). Sul fronte bancario la soluzione prospettata per il Credit Suisse (+0,69% a Zurigo) spinge Banco Bpm (+2,63%), Unicredit e Intesa (+2,35% entrambe) e Bper (+1,95%), più cauta Mps (+0,78%). Acquisti su Cnh (+1,69%) e Stellantis (+1,55%), deboli invece Campari ed Mfe B (-0,92% entrambe), cauta Moncler (-0,33%), piatta Tim (-0,03%). (ANSA).