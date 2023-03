Borsa: Europa prosegue in calo dopo Wall Street,Milano -1,8%

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio negativo di Wall Street. Sui mercati prosegue la corrente di vendita con i timori per il rischio contagio sulle banche dopo le vicende di Credit Suisse e gli istituti di credito regionali degli Usa. In forte calo i rendimenti dei titoli di titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 192 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,04%. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0626 sul dollaro.

Lo Stoxx 600 cede lo 0,7%. In flessione Milano (-1,6%), Madrid (-1,3%), Parigi (-1%), Francoforte (-0,8%) e Londra (-0,6%). Sui principali listini pesano le banche (-2%) con Banco Santander (-3,4%), Ing (-2,9%) Commerzbank (-2,7%) e Bnp Paribas (-2,5%). Scivolano anche le utility (-1,6%), con il prezzo del gas in flessione. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,5% a 43,2 euro al megawattora.

Sale l'energia (+0,7%), con il petrolio in netto calo. Il Wti cede il 2,6% a 66,56 dollari al barile. Il Brent si attesta a 72,7 dollari (-2,7%). Positivo anche il comparto azionario dei tecnologici (+0,6%).

A Piazza Affari scivolano Iveco e Tim (-4%). Male anche le banche con Mps (-3,4%), Fineco (-3,7%). In positivo Stm (+0,1%), piatta Eni (+0,05%). (ANSA).