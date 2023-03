Borsa: Europa gira in calo con i futures Usa, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Girano in calo le principali borse europee con i futures Usa negativi, invertendo la rotta di una giornata partita in rialzo con le rassicurazii su Credit Suisse.

Proprio il colosso bancario elvetico amplia il calo (-8,5% 1,84 franchi) sulla piazza di Zurigo (-0,5%) dopo che, secondo l'agenzia Bloomberg, il prospetto dell'intervento da 50 miliardi della Banca Centrale Svizzera è finito in mano agli investitori.

Segno meno anche per Milano (-0,3%), Francoforte (-0,1%), Parigi (-0,2%) e Madrid (-0,46%), mentre Londra (-0,03%) appare poco mossa. Riducono il rialzo le banche, da Banco Bpm (+1,27%), Intesa (+0,29%), Unicredit (+0,06%), mentre scivola Mps (-3,33%). Segno meno anche per Hsbc (-1,38%), Lloyds (-0,97%) e Credit Agricole (-0,6%). In calo a Zurigo anche Ubs (-0,84%), che secondo quanto risulta all'agenzia Bloomberg è contraria a una fusione con la rivale Credit Suisse. Bene l'energia con Eni (+1,05%), Saipem (+1,65%) e Tenaris (+1,49%), insieme a Bp (+1,37%), Shell (+1,54%) e TotalEnergies (+1,05%), dopo Il giudizio degli analisti di Morgan Stanley sul settore. (ANSA).