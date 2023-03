Borsa: Europa amplia il calo, Milano -2%

Le Borse europee ampliano il calo, in scia con Wall Street con i timori del rischio contagio per il sistema bancario dopo le vicende di Credit Suisse e degli istituti di credito regionali americani. In forte calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 192 punti con il tasso del decennale italiano al 4,03% (-14 punti base).



In flessione lo stoxx 600 che cede l'1,4%. Scivolano Milano e Madrid (-2%). Male anche Parigi (-1,8%), Francoforte (-1,6%) e Londra (-1,2%). I principali listini sono appesantiti dalle banche (-3,2%) con Banco Santander (-4,4%), Commerzbank (-4,1%) e Bnp Paribas (-3,5%).