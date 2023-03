Biden, sistema bancario è resiliente grazie alle nostre azioni

"Questa settimana abbiamo preso azioni decise per stabilizzare il sistema bancario senza mettere a rischio i contribuenti. Il nostro sistema bancario è più resiliente e stabile grazie alle azioni prese". Lo afferma Joe Biden.



Le misure finora annunciate dalle autorità americane non sono riuscite però a rassicurare gli investitori e le borse e le banche regionali continuano a calare.



Per i manager delle banche fallite - ha aggiunto - dovrebbero esserci penalità e sanzioni maggiori perché "nessuno è al di sopra della legge".