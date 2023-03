Vivendi sostiene la Plastic Odyssey, 3 anni in viaggio

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Vivendi si impegna nella lotta all'inquinamento da plastica degli oceani e diventa la principale media partnership di Plastic Odyssey, l'ex nave oceanografica trasformata in un piccolo centro sperimentale di riciclaggio che per tre anni percorrerà le coste del Mediterraneo e dell'Oceano Atlantico.

La partnership prevede che le aziende del gruppo collaborino secondo le rispettive linee editoriali: Canal+ produrrà un documentario, le riviste Prisma Media, come GEO, Ça M'intrigue e Capital produrranno contenuti in cartaceo e digitale, i co-fondatori della missione saranno invitati a Envie d'Agir, il programma in onda su C8; CanalOlympia ospiterà serate con proiezioni/dibattiti nelle sue sale in Africa; messaggi di prevenzione saranno condivisi all'interno delle community dei giocatori di Gameloft, Havas metterà la sua esperienza al servizio di Plastic Odyssey.

"Vivendi intende partecipare attivamente alla costruzione di un mondo più sostenibile e responsabile. Attraverso i contenuti che produciamo, abbiamo una reale influenza e quindi una responsabilità. L'ambiente è al centro di questa responsabilità e, in questo quadro, il pilastro ambientale del nostro programma CSR, Creation for The Planet, che mira a combattere il cambiamento climatico e a proteggere l'ambiente" sottolinea Yannick Bolloré, Presidente del Consiglio di sorveglianza di Vivendi. (ANSA).