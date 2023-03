Ue,tetto del 65% all'uso di materie critiche da Paesi terzi

Via libera della Commissione alla proposta di regolamento e una comunicazione per la stretta dell'esecutivo europeo sull'uso delle materie critiche extra-Ue.



L'obiettivo è garantire "un approvvigionamento sicuro, diversificato, abbordabile e sostenibile di materie prime fondamentali".



Il Raw Materials Act aggiorna l'elenco delle materie critiche e prevede una serie di azioni obbligatorie entro il 2030 tra le quali il tetto del 65% del consumo annuale dell'Ue di ogni materia prima strategica in ogni fase pertinente di trasformazione proveniente da un singolo Paese terzo e una quota di almeno il 10% di materie critiche estratte in Ue.



"Lasciatemi essere chiaro, oggi finisce l'ingenuità e si passa all'azione. Abbiamo delle risorse in Europa, anche per quanto riguarda le terre rare. Certo, estrarre ha un impatto sul territorio e la biodiversità ma le nuove tecnologie ci verranno in aiuto". Lo ha detto Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato interno, commentando il Raw Material Act.