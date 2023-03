Ue lancia Net-zero, il nucleare fuori dal piano industriale

Via libera della Commissione al piano industriale europeo per dare una spinta alle tecnologie alle emissioni zero. Il piano elenca otto fonti rinnovabili su cui puntare e, dopo giorni di divisioni interne all'esecutivo Ue, il nucleare resta fuori dall'elenco, dopo essere comparso nelle bozze iniziali .



Obiettivo del Net-Zero "è quello di avvicinarsi o raggiungere, in aggregato, almeno il 40% del fabbisogno annuale di diffusione di tecnologie a zero emissioni prodotte nell'Ue entro il 2030". Sul piano dei fondi l'Ue prevede che "una risposta più strutturale alle esigenze di investimento sarà fornita dal Fondo europeo di sovranità".