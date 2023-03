Ue, in Net Zero incluso nucleare avanzato con scarti minimi

"La formulazione scelta per il nucleare è esattamente la stessa della tassonomia. Se si parla di tecnologie pulite dobbiamo concentrarci su quelle più promettenti ma non significa non investire nelle altre".



Lo ha detto il vice presidente Frans Timmermans illustrando il piano Net Zero. "Il nucleare fa parte del piano", ha aggiunto il commissario al Mercato Interno Thierry Breton.



Nel testo il nucleare è rimasto fuori dalle otto tecnologie strategiche ma, il piano prevede "sostegni a "tecnologie avanzate per produrre energia da processi nucleari con minimi scarti del ciclo del combustibile, reattori modulari di piccole dimensioni".