Spread Btp-Bund chiude in calo a 189 punti, sale rendimento

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Chiusura in calo per lo spread Btp-Bund in una seduta volatile, che ha visto prevalere sul finale l'ottimismo per il contenimento delle crisi bancarie. Il differenziale di rendimento tra decennali italiani e tedeschi si è ridotto di 8,7 punti base, a quota 189. Il rendimento del decennale italiano è salito di 7 punti base al 4,17%, a fronte dei 16 punti di aumento accumulati dal Bund, salito al 2,28% nel giorno in cui la Bce ha alzato di mezzo punto base i tassi ma ha tolto ogni riferimento a future strette del costo del denaro, sulle quali deciderà d'ora in avanti solo in base ai dati.

(ANSA).