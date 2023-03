Riorganizzazzione del Mef, nasce Dipartimento dell'Economia

Nasce al Mef il "Dipartimento dell'Economia" con competenze "in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico".



Lo si legge nella bozza del provvedimento di riorganizzazione del ministero atteso oggi in Consiglio dei ministri. Si tratta nel dettaglio di un Regolamento di modifica al decreto del presidente del Consiglio del 26 giugno 2019.

Il Dipartimento sarà quindi suddiviso in tre Direzioni a seconda delle tre aree tematiche.