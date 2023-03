Poste lancia il primo corriere espresso per consegne 'fresh'

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Poste Italiane "lancia il servizio di corriere espresso 'fresh' per la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi grazie alla partnership tra la sua controllata Mlk Deliveries e la Mazzocco, società del gruppo di sistemi logistici Italtrans". Lo annuncia con una nota spiegando che "le consegne 'fresh' di Poste Italiane sono già operative in molte città, fra le quali Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze e saranno estese a breve in tutti i principali capoluoghi. I prodotti acquistati online viaggeranno su automezzi refrigerati e saranno recapitati nella fascia oraria prescelta dal cliente. Il destinatario avrà inoltre la possibilità di ritirare il pacco in un punto 'fresh', anziché all'indirizzo indicato in precedenza, segnalando online la variazione fino a 30 minuti prima dell'orario di consegna stabilito inizialmente sulla pagina di tracking che il destinatario riceve via sms e mail per ogni spedizione".

L'alleanza tra le due aziende - evidenzia Poste - "coniuga la tecnologia di Mlk Deliveries, che riceverà le prenotazioni del cliente per le consegne programmate, con la piattaforma logistica del freddo di Mazzocco. Per Poste Italiane così l'azienda "amplia la gamma dei servizi di logistica legati all'eCommerce" e può "cogliere le nuove opportunità offerte dalla continua ascesa del settore enogastronomico, che ha visto triplicare il valore degli acquisti online negli ultimi quattro anni". (ANSA).