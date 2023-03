Le grandi banche Usa sono vicine a depositare 30 miliardi in Frb

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Le grandi banche americane sono vicine a un accordo per un piano che prevede il deposito di 30 miliardi di dollari presso First Republic Bank, l'istituto di credito statunitense che sta scontando una forte crisi di fiducia da parte dei mercati. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, sottolineando che il governo americano sta coordinando l'intervento. Tra le banche che sono state coinvolte figurano Jp Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of America e Pnc Financial Services Group. (ANSA).