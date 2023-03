Le Borse europee accelerano con Wall Street, Milano +1,5%

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Le Borse europee consolidano i rialzi sul finale di seduta, con Parigi che tira la volata (+2,1%) a Francoforte (+1,5%), Milano (+1,5%) e Londra (+0,9%) in scia a Wall Street, dove il Nasdaq arrotonda i rialzi al 2% e l'S&P 500 sale dell'1,1%. Gli investitori confidano nell'intervento di qualche grande banca americana per mettere in sicurezza First Republic Bank mentre il mercato, nonostante il rialzo dei tassi di 50 punti base da parte della Bce, sembra condividere l'atteggiamento pragmatico alla base delle decisioni su ulteriori eventuali rialzi, che verranno prese attenendosi unicamente ai nuovi dati. (ANSA).